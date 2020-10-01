В Петербурге стартовал осенний призыв

По всем вопросам призыва на военную службу необходимо обращаться на призывной пункт района. Фото: Baltphoto

По всем вопросам призыва на военную службу необходимо обращаться на призывной пункт района. Фото: Baltphoto

В четверг, 1 октября, в Санкт-Петербурге начался осенний призыв, который будет длится до 31 декабря 2020 года. Пройдут срочную службу около трех тысяч жителей Северной столицы.

О начале призыва информирует пресс-служба городской администрации. Около 20% призывников отправятся отдавать долг Родине, уже получив высшее образование, несколько из сотен из них имеют военно-учетную специальность. Как минимум 60% призывников направят в режимные воинские части. Лучшие из будущих солдат Петербурга отправятся в Президентский полк.

Призывные районные пункты и сборный городской пункт полностью готовы к проведению кампании и соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Всех призывников исследуют на наличие антител к COVID-19.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего военного призыва по всей стране.