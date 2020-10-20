Власти предложили сократить штат военнослужащих в российской армии

Министерство финансов РФ предлагает сократить на 100 тысяч должностей (10% от штатной численности военнослужащих) в российской армии.

Как сообщают «Известия», в Минфине хотят осуществить сокращение за счет перевода на гражданскую службу тех военных, которые не связаны с непосредственным выполнением боевых задач. Речь идет в частности о юристах, тыловиках, медиках, преподавателях и кадровиках.

Соответствующий проект был направлен в Совет безопасности.

Ведомство также предлагает отменить ежегодную индексацию военной пенсии и увеличить срок выслуги для выхода на пенсию до 25 лет без учета учебы в военном вузе. Напомним, что сейчас этот срок составляет 20 лет, при это в нем учитываются годы учебы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге состоялась первая отправка граждан, призванных на военную службу этой осенью.