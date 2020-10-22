Ефремов заявил, что Пашаев пинал его под столом, наводя на нужный ответ

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, рассказал об оказываемом на него давлении со стороны адвоката Эльмана Пашаева.

Как сообщает РИА Новости, в суде Михаил Ефремов заявил, что Пашаев пинал его ногой под столом, чтобы тот дал правильные ответы. Актер отметил, что был в такой ситуации впервые, что привело его в шок. По его словам, в подобной ситуации на него было легче оказать давление.

Ефремов отметил, что когда адвокат потерпевших спрашивал его насчет того, согласен ли он со словами Пашаева, Эльман ударил его ногой под столом, чтобы он ответил «правильно».

«Эльман хоть и делал всё обаятельно, но всё-таки мне врал. Была большая ошибка с адвокатом», — добавил актер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителем требует пересмотреть дело.