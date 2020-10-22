Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителем требует пересмотреть дело

Гражданская жена водителя, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова требует отправить его дела на новое рассмотрение.

Об этом сообщила судья в ходе судебного заседания. Стерхова подала жалобу с требованием отменить приговор суда первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение в связи с тем, что ее не признали потерпевшей по делу.

Как сообщает ТАСС, с аналогичными требованиями выступила и лизинговая компания «Стоун-XXI», автомобиль которой был разбит в ДТП с участием российского артиста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим по делу ДТП в Москве. Уточняется, что после выплаты компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт. До этого Ефремов уже отправлял по 200 тысяч рублей, но деньги были возвращены.