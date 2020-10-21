Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим по делу ДТП в Москве

Российский актер Михаил Ефремов выплатил компенсации потерпевшим по делу о смертельном ДТП.

Об этом в среду, 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ефремова. Точный размер компенсации пока не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Ефремов намеревался выплатить компенсации потерпевшим до 22 октября.

Уточняется, что после выплаты компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Потерпевшими по делу считаются гражданская жена погибшего и его мать. Речь идет об одном миллионе рублей для каждого потерпевшего. До этого Ефремов уже отправлял по 200 тысяч рублей, но деньги были возвращены.

Михаил Ефремов был признан виновником смертельного ДТП в центре Москвы. По решению суда, он проведет в колонии следующие восемь лет. Его защита пытается добиться пересмотра дела.