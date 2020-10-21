Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим по делу ДТП в Москве

Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим по делу ДТП в Москве
Актер Михаил Ефремов. Фото: Википедия

Российский актер Михаил Ефремов выплатил компенсации потерпевшим по делу о смертельном ДТП.

Об этом в среду, 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ефремова. Точный размер компенсации пока не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Ефремов намеревался выплатить компенсации потерпевшим до 22 октября.

Уточняется, что после выплаты компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Потерпевшими по делу считаются гражданская жена погибшего и его мать. Речь идет об одном миллионе рублей для каждого потерпевшего. До этого Ефремов уже отправлял по 200 тысяч рублей, но деньги были возвращены.

Михаил Ефремов был признан виновником смертельного ДТП в центре Москвы. По решению суда, он проведет в колонии следующие восемь лет. Его защита пытается добиться пересмотра дела.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп компенсация михаил ефремов москва


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коллега историка Соколова: он мог вспылить, но не был маньяком
ЗакС согласовал кандидатуру Маркова на должность первого заместителя ...
Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим по делу ДТП в Москве
Тренер Хабиба Нурмагомедова раскрыл грубые ошибки бойца UFC
Метро Петербурга привлекли к административной ответственности за оказание ...
ЗакС согласовал кандидатуру Малащенко на должность в правительстве Ленобласти
Мужчина ответит перед судом за кражу авто у доверчивого петербуржца
В Ленобласти согласовали нового председателя по экономическому развитию