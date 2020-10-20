Ефремов выплатит компенсации потерпевшим по делу о ДТП

Это должно произойти к 22 октября.

Актер Михаил Ефремов готов выплатить компенсации потерпевшим по делу о смертельном ДТП до 22 октября. Об этом пишет ТАСС. Адвокаты делают все, чтобы это произошло как можно быстрее.

Отмечается, что потерпевшими считаются гражданская жена погибшего, а также его мать. Напоминаем, что актер был готов перечислить деньги прямо во время суда. Речь идет об одном миллионе рублей для каждого потерпевшего. До этого Ефремов уже отправлял по 200 тысяч рублей, но деньги были возвращены.

Напоминаем, что актера посадили на восемь лет, признав его виновным в серьезном аварии в центре Москвы. Его защита пытается добиться пересмотра дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Михаил Ефремов доставлен в Мосгорсуд для рассмотрения жалобы на его приговор.