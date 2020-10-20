Михаил Ефремов доставлен в Мосгорсуд для рассмотрения жалобы на его приговор

Во вторник, 20 октября, в Московском городском суде проходит заседание по делу актера Михаила Ефремова, который в нетрезвом виде устроил смертельное ДТП в центре столицы.

Защита актера намерена обжаловать приговор, — восемь лет заключения, — назначенный Ефремову решением суда. В свою очередь, сторона обвинения, — московская прокуратура, — выступает против пересмотра приговора, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда.

Сегодня суд рассмотрит апелляционные жалобы обеих сторон. Напомним, что восемь лет колонии актеру назначили в Пресненском районном суде, однако позже для рассмотрения апелляций было решено перенаправить уголовное дело в Московский городской суд. Адвокат Ефремова заявил, что они рассматривают возможность примирения с семьей погибшего водителя из Рязани, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев перенес операцию.