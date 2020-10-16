«Давно были проблемы»: экс-адвокат Ефремова находится в больнице

Адвокат Эльман Пашаев пережил операцию. Его госпитализация стала неожиданностью, поскольку ранее информации о плановом отъезде на лечение не было.

Об этом юрист рассказал в своем Instagram-аккаунте. Пашаев попросил не беспокоиться о своем здоровье.

«У меня давно были проблемы с дыханием», — написал бывший адвокат актера Михаила Ефремова.

После выхода из больницы он пообещал организовать пресс-конференцию, чтобы рассказать интересующимся о своем здоровье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пашаев раскрыл детали сотрудничества с Ефремовым. По его словам, жена актера была категорически против его участия в деле.