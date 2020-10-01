Пашаев раскрыл детали сотрудничества с Ефремовым

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев стал известен благодаря судебному процессу с участием актера Михаила Ефремова. Юрист рассказал о деталях сотрудничества с бывшим подзащитным.

Пашаев опроверг версию о том, что на его кандидатуре настояла супруга артиста Софья Кругликова. По его словам, жена актера была, наоборот, категорически против его участия в деле.

Как сообщила «Комсомольская правда», юрист подчеркнул, что актер лично настоял на его участии в защите. Сам же Ефремов считает, что Пашаев «подставил его на восемь лет». Однако адвокат своей вины не признает.

Напомним, Эльман Пашаев не сможет заниматься своей профессиональной деятельностью в течение года по решению Совета адвокатской палаты по Республике Северная Осетия — Алания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья Ефремова намерена засудить Пашаева.