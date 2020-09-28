Семья Ефремова намерена засудить Пашаева

Семья Ефремова намерена засудить Пашаева
Эльман Пашаев. Фото: instagram.com

Семья актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП, планирует подать в суд на бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Так, заявление в правоохранительные органы на бывшего правозащитника Ефремова может поступить от близких артиста, оставшихся недовольными качеством его услуг.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник из окружения артиста, близкие Ефремова уверены, что правоохранители должны проверить Пашаева на мошеннические действия, а также установить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в СМИ.

В настоящее время адвокаты артиста работают над апелляционной жалобой на приговор. Еще один защитник Владимир Васильев намерен запросить смену наказания с реального срока на условный и его сокращения до 4 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-адвокат Ефремова решил баллотироваться в Госдуму.

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