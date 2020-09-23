Экс-адвокат Ефремова решил баллотироваться в Госдуму

Экс-адвокат Ефремова решил баллотироваться в Госдуму
Эльман Пашаев. Фото: instagram.com

Бывший защитник российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев принял решение выдвинуть свою кандидатуру в Государственную думу РФ.

По словам лишенного статуса адвоката Пашева, он намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. И добавил, что пока не станет разглашать название партии, от которой планирует выдвигаться.

Как сообщил ТАСС, он отметил, что соответствующее решение связано с желанием «защищать людей на более высоком уровне».

Напомним, Эльман Пашаев не сможет заниматься своей профессиональной деятельностью в течение года по решению Совета адвокатской палаты по Республике Северная Осетия — Алания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эльман Пашаев получил сумму с большим количеством нулей за работу с актером Михаилом Ефремовым. В этом признался сам адвокат.

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