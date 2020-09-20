Адвокат Пашаев признался, что получил гонорар за защиту Михаила Ефремова

Адвокат Пашаев признался, что получил гонорар за защиту Михаила Ефремова
Эльман Пашаев. Фото: instagram.com

Экс-защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, что его работа была оплачена суммой с большим количеством нулей.

Отметим, что суд по итогам расследования приговорил популярного российского актера, обвиняемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Садовом кольце, к восьми годам лишения свободы. О том, что ему заплатили за защиту Ефремова, Пашаев заявил в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Ранее адвокат неоднократно заявлял, что предоставляет свои услуги подзащитному на безвозмездной основе. Сейчас, однако, он признался в гонораре, полученном, по словам Пашаева, из-за большого объема работы. Он, в том числе, обратился к Ефремову и пожелал актеру беречь себя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Михаил Ефремов проводит время в заключении.

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