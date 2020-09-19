Стало известно, как Ефремов коротает время в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, который был признан виновным в смертельном ДТП в Москве, читает книги о тюремной жизни, а также знакомится с современной литературой.

Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, передает URA.RU.

По словам Меркачева, Ефремов читал произведения своих современников, друзей и тех, кого он лично знал.

При этом он отметил, что у актера улучшилось настроение после того, как у него появились новые адвокаты. Артист надеется на условный срок.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев больше не сможет заниматься своей профессиональной деятельностью в течение года. Такое решение принял Совет адвокатской палаты по Республике Северная Осетия — Алания.