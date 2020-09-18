Защитника Ефремова Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката

Адвокат Эльман Пашаев не сможет заниматься своей профессиональной деятельностью в течение года по решению Совета адвокатской палаты по Республике Северная Осетия — Алания.

В пятницу, 18 сентября, Совет провел очередное заседание в ходе которого было установлено неоспоримое наличие дисциплинарного проступка со стороны Пашаева. Недопустимые действия защитника сподвигли Совет принять решение о лишении адвокатского статуса. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов (ФПА).

По словам президента ФПА Юрия Пилипенко, подобный исход является справедливым и разумным, учитывая, какой скандальной стала деятельность Пашаева в последнее время. Речь идет о деле Михаила Ефремова, приговоренного к 8 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. В ходе разбирательств Пашаев неоднократно игнорировал этические нормы и позволял себе лишнего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пашаев обвинил в приговоре Ефремова адвоката потерпевшей стороны.