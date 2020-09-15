Пашаев обвинил в приговоре Ефремова адвоката потерпевшей стороны

Защитник убежден, что актер мог получить условный срок.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаева человека, ответственного за приговор актера. Он убежден, что во всем виноват защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский. Если не он, уверен Пашаев, родственники погибшего согласились бы на компенсацию, а Ефремов смог бы получить условный срок.

«Не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок полтора-два года. Потому что ДТП — это специфическое преступление, и здесь судьбу человека решают только потерпевшие»,

— пояснил адвокат.

Пашаев добавил, что родственникам скончавшегося после ДТП водителя обещали «создать условия для заработка денег», поэтому они не согласились пойти на примирение с Ефремовым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Пашаев считает, что суд отменит приговор Ефремову.