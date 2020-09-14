Адвокат Пашаев считает, что суд отменит приговор Ефремову

Пашаев неоднократно заявлял, что за рулем машины в момент аварии находился не Ефремов, а другой человек. Фото: instagram.com/pashaev.elman/

Пашаев неоднократно заявлял, что за рулем машины в момент аварии находился не Ефремов, а другой человек. Фото: instagram.com/pashaev.elman/

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы актера Михаила Ефремова, заявил, что Верховный суд должен отменить приговор, вынесенный 8 сентября, по которому артиста на 8 лет отправили в колонию.

По мнению правозащитника, в первую очередь, на год-полтора снизит срок актеру апелляционная инстанция, а затем Верховный суд и вовсе отменит вынесенное постановление, ввиду недостатка доказательств: Пашаев уверен, что автомобиль Ефремова недостаточно тщательно исследовали.

Об этом адвокат актера, находящегося в колонии, заявил в понедельник, 14 сентября, на пресс-конференции. Пашаев также отметил, что предан своему клиенту и находится в прекрасных отношениях с обвиняемым. «До последнего дня, пока Ефремов освободится, я всегда буду рядом, помогу», — подчеркнул юрист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких условиях Михаил Ефремов находится в СИЗО.