Стало известно, каковы условия содержания Ефремова в СИЗО

Стало известно, каковы условия содержания Ефремова в СИЗО
Михаил Ефремов. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

У актера есть возможность продолжать заниматься творчеством.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала, как обстоят дела у актера Михаила Ефремова, который находится сейчас в московском СИЗО № 5 «Водник». В камере находится четыре койки, есть стол и лавки, холодильник, телевизор, шкаф, книги, шахматы и нарды. Также в СИЗО присутствует сцена, так что Ефремов сможет продолжать выступать.

Своих сокамерников знаменитость называет «людьми приятными». Одного обвинили в продаже наркотиков, а другого в коррупции. Ефремов отметил, что ни на что не жалуется – ему нравится и еда, и времяпрепровождение.

Напоминаем, что актера приговорили к восьми годам колонии общего режима из-за смертельного ДТП. Свою вину Ефремов не отрицает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Хаматову возмутила реакция общественности на дело Ефремова. Артистка рассказала, что очень сочувствует приговоренному актеру.

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