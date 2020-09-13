Хаматову возмутила реакция общественности на дело Ефремова

Хаматову возмутила реакция общественности на дело Ефремова
Чулпан Хаматова. Фото: instagram.com/chulpanofficial/

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что обеспокоена чудовищной общественной реакцией, которая свалилась на актера Михаила Ефремова, учинившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Артистка рассказала, что очень сочувствует приговоренному актеру. Отметила она и то, что Ефремова не поддерживали на протяжении всего расследования, а лишь хотели «добить» как лежачего.

Хаматова подчеркнула, что подобные общественные настроения очень тревожны. Ведь то, с какой яростью люди могут накидываться на других в случае проступков, может сигнализировать о серьезных проблемах. Также, актриса отметила, что надеется на смягчение приговора. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня, в центре столицы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице от полученных травм. Позднее Ефремова признали виновным нарушении правил ПДД, которые повлекли за собой гибель человека и приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Охлобыстина раскритиковали из-за дела Ефремова.

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