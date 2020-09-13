Охлобыстина раскритиковали из-за дела Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал актера Ивана Охлобыстина, который не спас артиста Михаила Ефремова «от разложения личности».
Так, в эфире шоу «Соловьев Live» он заявил, что Охлобыстин хорошо знал Ефремова и дружил с ним. При этом Ефремова телеведущий назвал «чудовищем, которое пьяным село за руль и убило человека».
Критике подверглось и все окружение Михаила Ефремова, которое обвинили в приговоре для артиста бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
По мнению Соловьева, все окружающие, которые знали об образе жизни Ефремова, являются соучастниками.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что у Ефремова сложились отличные отношения с сокамерниками. Он находится в четырехместной камере. Там есть холодильник и телевизор.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы.