Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками

Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Михаил Ефремов. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

У российского актера Михаила Ефремова сложились отличные отношения с сокамерниками. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Такое заявление она сделала после того, как побывала СИЗО №5, где находится актер. В Facebook она указала, что сокамерники договорились ходить в спортзал изолятора, чтобы играть в настольный теннис.

Литвинович также отметила, что один из сокамерников артиста обвиняется в обороте наркотиков, другой — по делу, связанному со строительством. В камере есть холодильник и телевизор.

Сейчас Ефремова перевели из карантина в постоянную четырехместную камеру, в которой сейчас находятся три человека.

Напомним, 8 сентября в Пресненском суде Москвы Михаилу Ефремову был вынесен приговор. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня. Тогда внедорожник актера вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Из-за столкновения получил травмы, а позднее скончался курьер Сергей Захаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минюст решил наказать адвокатов по делу Ефремова. Один из защитников отметил, что не знает, с чем связано такое решение.

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