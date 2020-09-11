Минюст решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах добиться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное дело в отношении его коллеги по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского.

Оба представления будут направлены в связи «с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с ДТП с участием актера Ефремова».

Как сообщили на сайте министерства, указания внести в адвокатские палаты данных регионов преставления уже направлены в территориальные управления по Москве и Северной Осетии.

В комментарии телеканала РЕН ТВ Пашаев заявил, что об указанных намерениях он узнал от журналистов. Адвокат отметил, что не знает, с чем связано такое решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов заявил о «подставе» со стороны Пашаева. После оглашения приговора актер отказался от услуг адвоката.