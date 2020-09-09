Ефремов заявил о «подставе» со стороны Пашаева

Адвокат Эльман Пашаев «подставил» Михаила Ефремова на восемь лет колонии. Об этом заявил сам актер.

Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, признался, что не ожидал такого сурового приговора. По его словам, адвокат обещал ему одно, а получилось другое.

Как сообщил телеканал «НТВ», актер также отметил, что «вроде бы» не продлевал договор с юристом и ждал другого адвоката, «а пришел снова он».

После оглашения приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева. При этом адвокат считает, что это не соответствует действительности. По словам последнего, сейчас он составляет расширенную апелляционную жалобу.

Напомним, во вторник, 8 сентября, в Пресненском суде Москвы Михаилу Ефремову был вынесен приговор. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня. Тогда внедорожник актера вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Из-за столкновения получил травмы, а позднее скончался курьер Сергей Захаров.

Также, суд обязал Ефремова выплатить штраф сыну погибшего в размере 500 тысяч и лишил его водительских прав на три года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шаман провел обряд у здания суда, где огласят приговор Ефремову.