Шаман провел обряд у здания суда, где огласят приговор Ефремову

Сегодня Пресненский суд Москвы оглашает приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП. К назначенному месту прибыл неизвестный шаман, позже подошли и ведьмы.

У здания суда, где ожидают оглашения приговора российскому актеру театра и кино Михаилу Ефремову, собралась толпа людей. Также там заметили шамана, который пообещал, что будет читать молитвы во время оглашения приговора артисту.

«Это какое-то шоу», — кричит кто-то из толпы.

Согласно онлайн-трансляции на YouTube, собравшиеся предположили, что мужчина пришел бороться с дождем. В толпе также заметили трех женщин в мантиях. Их присутствующие назвали ведьмами.

«Мы хотели провести обряд, но нам не дали», — заявили незнакомки, добавив, что высшие силы помогут восстановить справедливость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд решил, что Ефремов совершил смертельное ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде.