Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы оглашает приговор актеру Михаилу Ефремову. Его обвиняли в смертельном ДТП в столице. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров.

Суд решил, что Ефремов совершил смертельное ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде. Как уточняет РИА Новости, артиста признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения».

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошло в июне на Садовом кольце. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным фургоном. Пострадавший курьер из Lada умер в больнице.

Тогда очевидцы сразу заявили, что за рулем иномарки находился Михаил Ефремов, он был пьян. Экспертиза подтвердила состояние алкогольного опьянения актера, в его же крови нашли следы наркотиков.

Вскоре Ефремов обратился к семье погибшего с извинениями, но родные актера отвергли.

Во время судебного разбирательства от стороны защиты звучали версии о том, что актер не находился за рулем автомобиля в момент ДТП. Однако 3 сентября артист все-таки признал вину.

Прокурор требовал для него 11 лет колонии общего режима с ограничением свободы еще на три года. Защита настаивала на приговоре без лишения свободы.

Позже адвокат Ефремова сообщил: тот решил признать вину, поскольку потерял надежду на проведение биологической экспертизы. Сам актер ответственность за ДТП взял на себя с оговоркой «если», а последнее слово решил озвучить в стихах.

Защита также отмечала, что артист собирает вещи в тюрьму, поскольку готов к лишению свободы. Впрочем, свою квартиру 8 сентября Ефремов покинул лишь с одной папкой в руках.