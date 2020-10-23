Шнуров высмеял «бедствующего» Пригожина после фото в Дубае

Музыкант припомнил продюсеру слова о том, как непросто живется артистам во время пандемии.
Музыкант Сергей Шнуров посвятил свой пост в Instagram-аккаунте продюсеру Иосифу Пригожину, который вместе с супругой Валерией полетел в Дубай. Певцу показалось забавным, что еще совсем недавно Пригожин жаловался на бедственное положение артистов во время пандемии коронавируса, а уже сейчас отдыхает на дорогом курорте.
«Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или все-таки свели?»
— написал он.
Напоминаем, что Шнуров и Пригожин уже который месяц конфликтуют в социальных сетях. В какой-то момент музыкант позволил себе даже оскорбить продюсера. Пригожин отметил, что больше всего ему не нравится, когда задевают членов его семьи.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин уверен, что для жизни в России нужно 2 млн рублей в месяц.