Строительство долгостроев ГК «Норманн» возобновится ближе к зиме

Строительство долгостроев ГК &#171;Норманн&#187; возобновится ближе к зиме
Власти нашли потенциального инвестора, который завершит строительство проблемных объектов. Фото: pixabay.com

Заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский провел встречу с дольщиками группы компаний «Норманн».

Об этом сообщили в пресс-службе комитета. На встрече с дольщиками Барановский рассказал, что документы, необходимые для возобновления работ на проблемных объектов ГК «Норманн», будут готовы до конца ноября этого года.

Несколькими днями ранее состоялось совещание с вице-губернаторами Петербурга Николаем Линченко и Максимом Соколовым по вопросам согласования экономической модели завершения строительства домов. По итогам совещания были согласованы представленные на рассмотрение проекты.

По словам Барановского, Комитет по строительству подготовил полный комплекс документов и направил на согласование городских органов власти.

Также был найден потенциальный инвестор, который завершит строительство проблемных объектов.

В ведомстве добавили, что первая очередь ЖК «На Заречной» завершена на 80%, готовность 3 очереди — не более 5%, готовность ЖК «Три Апельсина» — 80%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд признал банкротом застройщика «Норманн ЛО».

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