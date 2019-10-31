Суд признал банкротом застройщика «Норманн ЛО»

Суд признал банкротом застройщика &#171;Норманн ЛО&#187;
Гендиректор "Норманна", Виктор Смирнов, на данный момент находится под арестом. Фото: https://pixabay.com/

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал строительную компанию ООО «Норманн ЛО» банкротом.

Как сообщает «Коммерсант», «Норманн ЛО» занимался строительством ЖК «Яркий» в Янино, а также «Десяткино 2.0» в Мурино. Более двух тысяч человек приобрели квартиры в этих жилых комплексах. Компания также сорвала сроки сдачи в ЖК «Морошкино» и второй очереди ЖК «Десяткино».

Минувшим летом, в июле, по подозрению в мошенничестве был задержан и арестован гендиректор строительной компании «Норманн» Виктор Смирнов.

Застройщик не сдал квартиры всего в семи ЖК на территории Петербурга и области. Некоторые из них должны были сдать еще 2,5 года назад. Более шести тысяч дольщиков все еще не дождались своих квартир.

Согласно данным следствия, Смирнов совместно с руководителями НОВ «ИСТ «Норманн» разработали план по хищению денежных средств дольщиков ЖК «На Заречной» в Парголово. Из-за этого пострадали 774 дольщика, которые вложили в стройку в общей сумме 1,5 млрд рублей, из которых только 80 млн было потрачено на строительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти пообещали достроить объекты «Норманна».

"Норманн ЛО" банкротство дольщики застройщик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарки столкнулись лбами на большой скорости под Кировском
Ученые выяснили наиболее опасный возраст у мужчин и женщин
В Петербурге предстанет перед судом виновник смертельного ДТП с такси
В Петербурге судят главаря банды, грабившей ювелирные магазины
На Обводном канале Kia Rio после столкновения с микроавтобусом вылетела на ...
Чилийскую белку трое суток спасали из вентиляционной шахты в Петербурге
СМИ рассказали, сколько стоит «Петербургский дневник»
Скорая и спасатели примчались к ДТП на перекрестке Десантников и Захарова