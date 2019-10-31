Суд признал банкротом застройщика «Норманн ЛО»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал строительную компанию ООО «Норманн ЛО» банкротом.

Как сообщает «Коммерсант», «Норманн ЛО» занимался строительством ЖК «Яркий» в Янино, а также «Десяткино 2.0» в Мурино. Более двух тысяч человек приобрели квартиры в этих жилых комплексах. Компания также сорвала сроки сдачи в ЖК «Морошкино» и второй очереди ЖК «Десяткино».

Минувшим летом, в июле, по подозрению в мошенничестве был задержан и арестован гендиректор строительной компании «Норманн» Виктор Смирнов.

Застройщик не сдал квартиры всего в семи ЖК на территории Петербурга и области. Некоторые из них должны были сдать еще 2,5 года назад. Более шести тысяч дольщиков все еще не дождались своих квартир.

Согласно данным следствия, Смирнов совместно с руководителями НОВ «ИСТ «Норманн» разработали план по хищению денежных средств дольщиков ЖК «На Заречной» в Парголово. Из-за этого пострадали 774 дольщика, которые вложили в стройку в общей сумме 1,5 млрд рублей, из которых только 80 млн было потрачено на строительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти пообещали достроить объекты «Норманна».