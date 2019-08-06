Власти пообещали достроить объекты «Норманна»

До конца текущего года должны определиться со схемой завершения работ.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем сообщается вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Он отметил, что власти возьмутся за три проблемных проекта ООО «Норманн» в ближайшее время.

Сейчас власти ищут подрядчика, который сможет приступить к работам в ЖК «Три апельсина» и третьей очереди «На Заречной». За «ЖК «Ижора парк» уже в ответе компания E3 Group – она пообещала, что сдаст объект в эксплуатацию в конце 2019 года.

Напоминаем, что генеральный директор «Норманна» был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится под арестом, а сотни дольщиков остаются без жилья до сих пор. Фирму уже признали банкротом, власти пообещали, что не бросят пострадавших в беде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гендиректор «Норманна» отправился в СИЗО. Виктору Смирнову предстоит провести за решеткой как минимум два ближайших месяца.