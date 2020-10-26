Названы страны, подтвердившие участие в «Евровидении-2021»

Представители 41 страны подтвердили свое участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет весной 2021 года в Нидерландах. «Первый канал» подтвердил готовность транслировать шоу.

Среди стран-участниц «Евровидения-2021» оказались Россия, Финляндия, Франция, Грузия, Украина, Германия, Белоруссия, Чехия, Австралия, Бельгия, Дания, Болгария и другие.

Финал песенного состязания намечен на 22 мая следующего года в Роттердаме. «Евровидение» должны были провести в нидерландском городе еще весной 2020 года, но пандемия внесла свои коррективы в проведение мероприятия. Традиционный конкурс решили отменить и вместо него провести шоу без соревнования, в котором участники из разных стран представили свои композиции в режиме онлайн. В том числе представляющая Россию группа Little Big исполнила песню «Uno».

Весной организаторы конкурса планируют организовать три «живых» концерта. Для этого сейчас готовится расширенный протокол, который сможет гарантировать безопасность участников и гостей «Евровидения».

Формат мероприятия пока не выбран: он может пройти как в традиционном виде, так и в режиме онлайн. Решение будет принято в начале 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что организаторы «Евровидения» рассматривают варианты проведения в 2021 году.