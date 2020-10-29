Голикова перечислила регионы с проблемами в системе здравоохранения

Не уточняется, о каких именно сбоях идет речь.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что сразу в нескольких регионах страны наблюдаются проблемы в системе здравоохранения. Чаще всего жалобы поступают из Курганской и Омской областей. Информацией Голикова уже поделилась с президентом России Владимиром Путиным в ходе совещания.

Глава государство отметил, что наслышан о сбоях и хочет, чтобы проблемными регионами занялись вплотную. Он считает, что нельзя допускать подобного, особенно в период пандемии.

Напоминаем, что в стране зарегистрировано более 1,5 миллионов случаев заражения. Летальных исходов – почти 27 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что несколько участников испытания вакцины «Спутник V» заразились COVID-19. Вполне возможно, что они принимали плацебо и не были защищены.