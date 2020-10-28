Несколько участников испытания вакцины «Спутник V» заразились COVID-19

Несколько участников испытания вакцины «Спутник V» заразились COVID-19
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Вполне возможно, что они принимали плацебо и не были защищены.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что несколько добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавируса, получили положительные результаты теста. Вероятно, им вводили плацебо вместо препарата, что и стало причиной заражения. Об этом пишет РИА Новости.

О предварительных данных об эффективности вакцины говорить рано – они будут опубликованы только в середине ноября. Известно, что в исследованиях принимают участие около 40 тысяч человек, из них девять тысяч получили плацебо. Это нужно, чтобы удостовериться в качестве «Спутника V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России регионам выделят 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса. Кроме этого, президент отметил, что у больных коронавирусом есть проблемы с доступностью лекарств. Поэтому стоит направить деньги, чтобы помочь пациентам.

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