В России регионам выделят 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд рублей для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Больным бесплатно предоставят лекарства. Об этом Владимир Путин рассказал на совещании с членами правительства, сообщает «Россия-24».

«Я прошу не затягивать с этим решением. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», – заявил Владимир Путин.

Кроме этого, президент отметил, что у больных коронавирусом есть проблемы с доступностью лекарств. Поэтому стоит направить деньги, чтобы помочь пациентам.

Также президент России попросил дал указание выделить 10 млрд рублей на борьбу с вирусом, то есть на транспортное обслуживание, приобретение средств индивидуальной защиты и на улучшение материально-технической базы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Москве продлили коронавирусные ограничения до конца ноября.