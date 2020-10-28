В Москве коронавирусные ограничения продлили до конца ноября

В среду, 28 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении ограничительных мер в столице из-за неустойчивой ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась на официальном сайте Сергея Собянина.

Сообщается, что ограничения остаются в силе для школьников 6-11 классов. Со 2 по 8 ноября ученики продолжат заниматься в дистанционном режиме. Кроме этого, градоначальник отметил, что 4 ноября будет выходным днем.

Также в столице будет ограничена работа учреждений дополнительного образования и детских центров до 29 ноября.

Дистанционный режим работы коснется и сотрудников московских компаний. Работа 30% работников фирм на удаленной основе продлится также до 29 ноября.

Пожилым людям придется провести дома целый месяц. Для людей старше 65 лет продолжит действовать обязательный домашний режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Москве замедлилось распространение коронавирусной инфекции.