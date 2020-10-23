Собянин: в Москве замедлилось распространение Covid-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что динамика заболеваемости в столице замедляется. В эфире телеканала «Россия-1» столичный градоначальник также отметил, что взрывного роста заражений в Москве нет, сообщает ТАСС.

По словам Сергея Собянина, некоторые показатели распространения коронавирусной инфекции показывают приятные результаты для жителей столицы. Так мэр Москвы отметил, что в городе зафиксировано снижение заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусной пневмонией. Также градоначальник сообщил о динамике заболеваемости.

«По ряду показателей она (динамика роста) была в районе 50-60%, потом 30%, последнюю неделю была 15%. Эту неделю, надеюсь, что она будет не больше», – заявил Сергей Собянин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России впервые за сутки выявлено более 17 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Тем более, что лидером по приросту является Москва. В столице России за последние 24 часа зафиксировано 5 478 новых случаев заболевания инфекцией.