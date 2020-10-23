В России впервые за время пандемии Covid-19 выявлено более 17 тыс. случаев заражения за сутки

Число заразившихся коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в России составило новый рекорд за все время пандемии.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 октября в России выявлено 17 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Всего в России вирус был выявлен более чем у 1,4 млн человек.

Лидерство по количеству новых случаев остается за столицей. В Москве за сутки 5 478 человек заразились коронавирусом. При этом, скончались от болезни – 62 человека.

Вторую строчку по суточному приросту занимает Санкт-Петербург. В Северной столице 710 новых случаев. Количество смертей за последние 24 часа увеличилось на 32 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Северной столице за прошедшие сутки более 40 тыс. петербуржцев сдали тесты на коронавирусную инфекцию.