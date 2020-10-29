“МегаФон” начинает разработку системы низкоорбитальной спутниковой передачи данных, в ближайшие два года вложив в исследования 6 млрд рублей

16 ноября дочернее предприятие компании «МегаФон» — «МегаФон 1440» — начнет изучать возможность использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания технологический лидер телекоммуникационной отрасли в ближайшие пару лет намерен направить 6 млрд рублей.

«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO.

YADRO – ведущая российская технологическая компания, разработчик и производитель вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных. Входит в группу компаний «ИКС Холдинг». R&D центры компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге, собственная производственная площадка – в Московской области. В состав YADRO входят российские разработчики микропроцессорных и микроконтроллерных ядер (Syntacore), умных устройств для Интернета вещей (NotAnotherOne) и средств развертывания и автоматизации облачных сред (Digital Energy). Компания занимает лидирующие позиции на отечественном рынке вычислительной техники, впервые в истории прервав многолетнее доминирование иностранных корпораций. Клиенты компании пользуются более чем 8000 вычислительных систем от YADRO c общей емкостью хранения данных более 2 экзабайт. Компания активно развивает бизнес на международных рынках – от Китая до США.

На старте проекта команда Алексея Шелобкова будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования – как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, – и испытает их на земле и в космосе.

«Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач», — говорит Алексей Шелобков.

Первая задача, по словам Шелобкова, экономическая. Цель: разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого, считает он, нужно сфокусироваться на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования.

Вторая задача — привлечение к проекту широкого пула экспертов и инвест-партнеров. «Цель, которую мы ставим перед собой, – достаточно амбициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер», — говорит Шелобков.

Третья задача — протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» планируется совершить уже на горизонте пяти лет.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями – будущее», – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. По его мнению, такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране.

Сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением можно получить универсальную транспортную сеть для всех поколений связи – нынешних, завтрашних и послезавтрашних.

К серьезному изучению и, главное, – созданию коммерчески успешных спутниковых сетей в МегаФоне, по словам представителей компании, готовы. Новый способ доставки сигнала до клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты – от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов.

«Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос», — заключает Геворк Вермишян.

Для справки:

МегаФон – технологический лидер телекоммуникационной отрасли. Первым в России внедрил стандарты 3G, 4G, первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. МегаФон – многолетний чемпион по скорости интернета в стране по результатам международного исследования Ookla Speedtest. Оператор обладает самым широким покрытием сети по данным Роскомнадзора. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов. МегаФон – лидер по количеству обслуживаемых IoT-устройств в стране. Компания уже реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 млрд рублей.

МегаФон 1440 – 100%-ное дочернее предприятие МегаФона, проектный офис для исследований использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростной передачи данных. Цифра «1440» в названии компании символична. Ровно столько оборотов вокруг земли сделал первый искусственный спутник Земли, космический аппарат «Спутник-1». Для МегаФона выбор такого названия для новой компании – не только дань уважения историческому техно-рекорду в области космонавтики, но и символ новых, кажущихся на первый взгляд недостижимыми, возможностей.