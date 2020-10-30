В России ожидается теплый ноябрь на всей территории страны

В России ожидается теплый ноябрь на всей территории страны
Потепление в ноябре во всей России. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Погода в ноябре порадует жителей России температурой около или немного выше привычной нормы. В большинстве регионов прогнозируется малое количество осадков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на следующий месяц в стране планируется не привычное потепление. Температурный фон ниже нормы не будет ни в одном регионе. При этом выделяются наиболее теплые места на ноябрь. Это Республика Коми, Архангельская область, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ и север Красноярского края.

Кроме этого, дожди также обойдут стороной многие уголки страны. В целом, месяц должен выдаться на осадки в пределах нормы. Однако, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ожидается даже дефицит осадков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в ближайшие две недели ожидается облачная погода с минимальным количеством дождей.

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