Теплая погода без сильных дождей ожидается в Петербурге в ближайшие две недели

В Северной столице непривычно теплая погода для осени продержится до конца следующей недели. Главный синоптик города Александр Колесов заявил о том, что столбик термометра будет держаться выше нормы, однако не обойдется без сюрпризов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на слова синоптика Александра Колесова, в ближайшие два дня в городе температура воздуха составит 10-13 градусов. Кроме этого, теплой и ясной погода простоит практически до конца недели.

При этом ожидается неприятная и ветреная среда. Температура в самый холодный день недели опустится до 5-8 градусов. Также ожидаются довольно сильные дожди.

Отметим, что по словам Александра Колесова, ждать резких похолоданий не стоит в начале ноября. Жители города смогут привыкнуть к глубокой и облачной осени без раннего снега и интенсивных дождей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гидрометцентре рассказали какая погода ждет россиян в ближайшую неделю.