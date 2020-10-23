В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян на следующей неделе

Температура в центральной части европейской территории России будет на несколько градусов выше нормы. Жители могут рассчитывать на солнечную погоду без осадков.

Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, определять погоду в европейской России будет антициклон. Жителям этой части страны обещают «совершенно новый тип погоды».

Как ожидается, осадков не будет, а давление повысится.

Кроме того, температура в понедельник, 26 октября, установится на 3-4 градуса выше нормы.

Специалист также уточнил, что в России установился период предзимья, а солнечных дней ожидается не так много, так что следует воспользоваться возможностью получить порцию витамина D.

Как писала gazeta.spb.ru, уходящая неделя отметилась в ряде регионов России аномальной погодой.