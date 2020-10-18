Аномальная погода придет в ряд регионов России на следующей неделе

В регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов будет прохладно. Фото: unsplash

В регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов будет прохладно. Фото: unsplash

Жителей некоторых российских регионов предупредили об аномальной погоде, которая придет на следующей неделе.

Об этом стало известно в воскресенье, 18 октября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вместе с понедельником на север Якутии и Камчатку придет аномально теплая погода. Однако даже учитывая температурные аномалии, в Якутии будет максимум от 0 до -4 градусов.

А в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, наоборот, будет прохладно. Во второй половине недели прогнозируется падение температуры на 1-2 градуса ниже нормы, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальное тепло задержится в России до конца октября. Вся вторая декада второго месяца осени на всей территории России должна быть теплой.