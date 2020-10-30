Назван нетипичный симптом коронавируса

Коронавирус способен приводить даже к воспалению пальцев ног. От этого симптома пациенты могут страдать неделями.

К такому выводу пришли американские врачи, которые выяснили, что симптомы, похожие на обморожение, могут говорить о воспалении внутренних органов, передает портал EurekAlert.

Американская академия дерматологии и Международная лига дерматологических обществ еще в апреле создали реестр поражения кожных покровов при коронавируса. В результате было оценено около тысячи случаев проявления болезни.

Среди них оказалось раздражение и покраснение, а затем и посинение пальцев ног. Такие симптомы длятся до четырех недель. Ноги при этом опухают.

Ранее gazeta.spb.ru писала об условиях победы над пандемией коронавируса. Коронавирус начнет стихать, когда иммунная прослойка среди населения достигнет порога в 60 процентов и выше.