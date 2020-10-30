Иммунолог озвучил условия победы над пандемией COVID-19

Иммунолог озвучил условия победы над пандемией COVID-19
Судя по прогнозам специалиста, до победы над пандемией еще далеко. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, какое условие необходимо для остановки пандемии COVID-19.

По словам специалиста, коронавирус начнет стихать, когда иммунная прослойка достигнет порога в 60 процентов и выше. Пандемия остановится, когда прослойка составит 70-80 процентов, а также перенесут заболевание неконтактные лица рассказал Жемчугов РИА Новости. На сегодняшний день принятые ограничительные меры могут лишь ослабить, но никак не остановить ход второй волны пандемии.

Иммунолог также пояснил, что оценивать эффективность системы здравоохранения в борьбе с COVID-19 необходимо по количеству умерших. Если число жертв начнет расти, это свидетельствует о том, что врачи не справляются, «где-то чего- то не хватает», — заявил Жемчугов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заражённый коронавирусом человек максимально опасен для других за несколько дней до проявления симптомов заболевания.

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