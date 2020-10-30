Эксперт Роспотребнадзора рассказала, когда заболевший коронавирусом максимально заразен

Человек, заразившийся коронавирусом, наиболее опасен для общества тогда, когда сам еще не знает о своем заболевании. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Человек, заразившийся коронавирусом, наиболее опасен для общества тогда, когда сам еще не знает о своем заболевании. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная объяснила, когда люди с COVID-19 наиболее опасны для окружающих.

Оказалось, что заразным человек, подхвативший коронавирус, становится еще за 3-4 дня до появления симптомов, изредка — за неделю до проявления признаков болезни. При этом максимально опасным для общества пациент с коронавирусом является за два дня до появления симптомов, и в первый день их отчетливого проявления.

К счастью, в более поздние сроки передача вируса другому человеку становится маловероятной, рассказала Пшеничная РИА Новости. При этом профессор напомнила, что самый распространенный способ передачи COVID-19 — воздушно-капельным путем. Самый простой и эффективный метод избежать заражения — носить защитные маски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на заболеваемость коронавирусом также влияет погода.