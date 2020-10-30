В Роспотребнадзоре рассказали, как погода влияет на заболеваемость коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали, как погода влияет на заболеваемость коронавирусом
Холод приводит к переохлаждению организма и ослаблению иммунитета. Фото: pixabay.com

Эпидемиолог Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная объяснила россиянам связь между погодой и распространением COVID-19.

По словам специалиста, холодная погода гораздо более располагающая к передаче вируса. Это объясняется тем, что, как и в случае с простудой, низкие температуры, ветер и дождь приводят к переохлаждению организма и тем самым ослабляют иммунитет, делая его более восприимчивым к разного рода инфекциям.

Пшеничная также напомнила об опасности других респираторных вирусов при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19. Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано 1,58 миллионов человек, перенесших новое заболевание — только за минувшие сутки выявили 17,7 тысяч новых случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ноябре по всей России обещают аномально теплую погоду.

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