Памятники Иоанну Кронштадтскому отправятся в Лос-Анджелес и Мельбурн

Памятники Иоанну Кронштадтскому отправятся в Лос-Анджелес и Мельбурн
Бюсты Иоанна Кронштадтского, которые отправятся в США, Австралию, Абхазию и Архангельскую область. Фото: Музей-Квартира св.Иоанна Кронштадтского

В воскресенье, 1 ноября, в Санкт-Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому, после чего они отправятся в разные уголки мира.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на фонд «Общее Дело», который профинансировал создание памятников, освящение памятников пройдет в день рождения святого Иоанна Кронштадтского. А после монументы подарят православным общинам за рубежом.

Так, бюсты Иоанну Кронштадтскому отправятся в Австралию (храм успения пресвятой Богородицы в Мельбурне), США (храм Покрова Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе), Абхазию и Архангельскую область.

Ранее памятники Иоанну Кронштадтскому были отправлены в Воронеж, Вашингтон и Германию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге оформили подсветку памятнику Пушкина и композиции «Четыре сфинкса».

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