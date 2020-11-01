Памятники Иоанну Кронштадтскому отправятся в Лос-Анджелес и Мельбурн

Бюсты Иоанна Кронштадтского, которые отправятся в США, Австралию, Абхазию и Архангельскую область. Фото: Музей-Квартира св.Иоанна Кронштадтского

Бюсты Иоанна Кронштадтского, которые отправятся в США, Австралию, Абхазию и Архангельскую область. Фото: Музей-Квартира св.Иоанна Кронштадтского

В воскресенье, 1 ноября, в Санкт-Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому, после чего они отправятся в разные уголки мира.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на фонд «Общее Дело», который профинансировал создание памятников, освящение памятников пройдет в день рождения святого Иоанна Кронштадтского. А после монументы подарят православным общинам за рубежом.

Так, бюсты Иоанну Кронштадтскому отправятся в Австралию (храм успения пресвятой Богородицы в Мельбурне), США (храм Покрова Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе), Абхазию и Архангельскую область.

Ранее памятники Иоанну Кронштадтскому были отправлены в Воронеж, Вашингтон и Германию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге оформили подсветку памятнику Пушкина и композиции «Четыре сфинкса».