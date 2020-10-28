В Петербурге оформили подсветку памятнику Пушкина и композиции «Четыре сфинкса»

В среду, 28 октября, в Северной столице дополнительное освещение получили памятник Пушкину и скульптурная композиция Фонтан-грот-поилка «Четыре сфинкса.

Как сообщает СПб ГБУ «Ленсвет», оформление подсветки было реализовано в рамках программы по созданию дополнительного освещения городским скульптурам и памятникам.

Напомним, что композиция «Четыре сфинкса» расположена по адресу: Пулковское шоссе дом №53. Сама скульптура представляет собой открытый с четырех сторон купольный павильон из розового гранита высотой около восьми метров. Лежащие на постаментах четыре гранитных сфинкса придают павильону особую выразительность и своеобразие.

Кроме этого, светлее стал и памятник Александру Пушкину, который расположен на перекрестке Петербургского и Пулковского шоссе. Данный монумент появился на этом месте в 1956 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге дачу Фридриха Кана признали памятником культурного наследия.