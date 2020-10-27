КГИОП признал дачу Фридриха Кана в Горном объектом культурного наследия

Во вторник, 27 октября, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Северной столице взял под охрану деревянную дачу Фридриха Кана, как выявленный объект культурного наследия.

Как сообщает КГИОП, двухэтажная дача Ф.Ю. Кана, которая расположена в поселке Горном на улице Малая Горская д. 32, литер А, включена в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом председателя комитета Сергея Макарова.

«Комиссия пришла к заключению, что дача представляет яркий пример дореволюционной дачной застройки и является одним из немногих сохранившихся деревянных зданий этой местности», – говорится в сообщении комитета.

Напомним, что Фридрих Кан был известным петербургским фабрикантом. Упоминание о его даче относится к 1912 году. Здание представляет собой двухэтажную постройку с угловой башней. Стены выполнены из дерева и обшиты калеванной доской.

На данный момент сохранились историческая входная дверь, оригинальные дымоходные трубы и оконные проемы. Кроме этого, сохранился и интерьер здания.

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