Пик пандемии коронавируса придется на середину декабря

Пик пандемии коронавируса придется на середину декабря
Спрогнозирован пик заболеваемости уханьским вирусом в столице России.

Пик пандемии COVID-19 в Москве придется на 14 декабря, сказал журналистам «Известий» Алексей Бровков, глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в России и руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы.

Он перечислил основные варианты развития эпидемиологической ситуации в российской столице: оптимистический, средний и пессимистичный.

Если говорить про оптимистичный ход развития событий, то число заболевших будет около 192 тысячи человек. На спад интенсивность заболевания уханьский в Москве пойдет в феврале, а к началу марта специалисты ждут около 40 тысяч активных больных. Если же события пойдут по пессимистичному пути, то пик в столице будет уже 8 декабря и составит уже 260 тысяч активных больных.
Что же касается пика по всей России, то его там предсказать невозможно, добавил он.
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