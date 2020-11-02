Пик пандемии коронавируса придется на середину декабря

Пик пандемии COVID-19 в Москве придется на 14 декабря, сказал журналистам «Известий» Алексей Бровков, глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в России и руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы.

Он перечислил основные варианты развития эпидемиологической ситуации в российской столице: оптимистический, средний и пессимистичный.