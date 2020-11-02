В центре Вены неизвестный открыл огонь возле синагоги, есть пострадавшие

В центре Вены неизвестный открыл огонь возле синагоги, есть пострадавшие
Вена (Австрия). Фото: pixabay

В столице Австрии неизвестный мужчина устроил стрельбу вечером, 2 ноября. Пострадали несколько человек. Об этом сообщила австрийская газета Kurier.

По информации СМИ, серьезные ранения получил полицейский. Сам преступник скрылся с места проишествия. Возле синагоги в центре Вены работают правоохранительные органы. Ранения получили и несколько гражданских человек, один житель Австрии погиб.

Также есть информация о том, что неизвестный подорвал себя после того, как устроил стрельбу.

На данный момент весь район, где происходила стрельба, находится в оцеплении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что католическая церковь в Вене подверглась нападению 50 человек.

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