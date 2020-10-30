Католическая церковь в Вене подверглась нападению 50 человек

В австрийской столице Вена десятки злоумышленников устроили погром в местной католической церкви.

Об этом стало известно в пятницу, 30 октября. Как сообщает ТАСС, толпа неизвестных напала на католическую церковь и разбила церковную утварь. При нападении молодые люди выкрикивали «Аллах акбар». Известно, что «жертвами» злоумышленников стали церковные скамьи и исповедальня.

Настоятель церкви вызвал полицию, однако стражам порядка не удалось задержать преступников: те успели скрыться до приезда правоохранителей. Очевидцы насчитали около 50 нападавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Франции произошло очередное вооруженное нападение у церкви Нотр-Дам в Ницце. Одну женщину обезглавили. Мэр города не исключает, что это был теракт.

До этого, 16 октября, в пригороде Парижа был убит учитель. Его также обезглавили. Произошедшее президент Эммануэль Макрон назвал терактом.